وزيرة البيئة: صناعة الأسمنت فرضت نفسها بقوة على قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ «COP 27» إن صناعة الأسمنت كانت حاضرة بقوة فى مناقشات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ خاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى، لافتة إلى أنه من الضرورى التوصل إلى إجراءات للحد من تلك الانبعاثات بشكل عاجل على مستوى العالم.

وأضافت – فى تصريح خاص لـ«المال» – أن صناعة الأسمنت كانت حاضرة بقوة فى مناقشات خفض الانبعاثات بشكل غير رسمى، وأنه من الضرورى عدم استبعاد أى جهة وإن كانت من أكثر الأسباب فى زيادة الانبعاثات والتلوث ولكن كان يجب الاستماع إليهم، مؤكدة أن مجموعة العشرين تسهم بنسبة %80 من حجم الانبعاثات الملوثة عالميا.

«الشبكة القومية» ساهمت فى خفض التلوث الصناعى فى مصر بشكل كبير

وأكدت «فؤاد» أنه على مستوى مصر قامت وزارة البيئة من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمتابعة لحظية لمستوى التلوث خاصة فى مصانع الأسمنت والأسمدة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تجاوزت 85 محطة رصد على مستوى المناطق الصناعية.

يذكر أن وزارة البيئة ربطت العديد من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات ومنها 24 شركة أسمنت، و13 للأسمدة و7 للبتروكيماويات و25 محطة لتوليد القوى الكهربية و6 شركات حديد وصلب، وشركة سيراميك، وأخرى للزجاج المسطح، و7 لتكرير البترول، وشركة ألومنيوم.

وقالت وزيرة البيئة – فى تصريح سابق لـ«المال» – إنه تم إصدار قرار يلزم المنشآت الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة خاصة مصانع الأسمنت، باستخدام الوقود البديل «RDF» بنسبة لا تقل عن %15 من إجمالى الطاقة المستهلكة.

وأكدت وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ «COP 27» أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستقدم تقريرا لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول ما تم إنجازه من محاور الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومة إدارة المخلفات وكفاءة استخدام المياه والعنصر البشرى.