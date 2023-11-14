وزيرة البيئة: زيادة صيد الأسماك وارتفاع الحرارة أسباب تغير سلوك القرش

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تواصل جهودها للحد من حوادث القرش التى تحدث سنويًا على بعض السواحل المصرية.

وأضافت الوزيرة أن السبب وراء ذلك يعود إلى زيادة صيد الأسماك وارتفاع درجات الحرارة وهو ما أدى لتغير سلوك أسماك القرش.

وأشارت إلى أن الوزارة تواجه هذه الظاهرة بتركيب حساسات على زعانف أسماك القرش وهو أمر خططت له على مدار شهر كامل، حتى تنجح في هذا الأمر، كما تمت الاستعانة بخبراء دوليين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، تحت شعار «نحو التغيير الفعال» بنسختها الأولى والمنعقدة حاليا.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.