وزيرة البيئة: زراعة 4 آلاف شجرة بالخانكة وأبوزعبل لخفض معدلات التلوث بهما

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن من المستهدف زراعة 4 آلاف شجرة ضمن حملة تشجير منطقتى الخانكة وأبوزعبل بالقليوبية ، لخفض معدلات تلوث الهواء المرتفعة بتلك المناطق نظرا لتواجد عدد من المصانع والمناطق الصناعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن أصناف تلك الأشجار تتتوع بين (الفيكس نيتدا-بونسيانا – فيكس بنجامينا- تيكوما صفراء) ، لافتة إلى أن وزارة البيئة تقوم بوضع برنامج سنوي يتم من خلاله تشجير أحد المدن الصناعية والأكثر تلوثًا للحد من مستويات تلوث الهواء في ضوء اختصاصات الوزارة .

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البيئة ووزارة الزرعة ومحافظة القليوبية، بهدف زيادة نصيب المواطن فى المساحات الخضراء وخفض معدلات الاحتباس الحراري بحسب وزيرة البيئة.

ويهدف البروتوكول الأول لتوريد أشجار لمشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة، بينما يختص البروتوكول الثانى لتشجير مدينتى الخانكة وابو زعبل، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

وزراة الزراعة تقوم بتوفير الأشجار

وتابعت وزيرة البيئة أن وزارة الزراعة تقوم بدور إيجابى لدعم مخططات نشر ثقافة التشجير فى مختلف المحافظات، لافتة الى أن التشجير هو أسهل طرق تنقية الهواء وخفض التلوث وأسرعها.

وكانت ياسمين فؤاد قد قالت فى وقت سابق ، إن دور الوزارة قائم على التأكد من دمج البعد البيئى فى كل الخطط والاستراتيجيات بجميع الوزارات، وأنها تعمل على حق الإنسان فى المعرفة، وإعداد استراتيجية الاتصال البيئي وإطلاق مبادرة “اتحضر للأخضر” لنشر الوعى البيئى ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وذكرت الوزيرة أنه تمت زراعة 10 آلاف شجرة فى أسبوعين ، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس لمبادرة اتحضر للأخضر تعد رسالة قوية بأن البيئة أصبحت من أولويات الدولة.