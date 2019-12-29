وزيرة البيئة: زراعة 25 ألف شتلة فى مختلف المحافظات لتحسين جودة الهواء

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مخطط التشجير فى مختلف 27 محافظة ، يعد أنسب وسيلة وارخصها لتحسين جودة الهواء، ضمن مخطط توفير حياة بيئية جيدة للمواطنين، ونشر المسطحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت بأنه جار العمل على زراعة ما يقرب من 25 ألف شتلة فى مختلف المحافظات لتحسين جودة الهواء، لافتا الى ان حملة اتحضر للأخضر التى تم إطلاقها اليوم لنشر الوعي البيئي سوف تستغرق 3 سنوات.

جاء ذلك على هامش إطلاق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حملة “اتحضر للأخضر” اليوم ، والتى تعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأكدت بأنه لن يتحقق اى إنجازا بدون مشاركة المواطن واندماجه في العمل البيئي واهتمامه بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه حان الوقت لكي نتعاون جميعا، مواطنين ودولة، لحماية البيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تتزايد سرعتها من يوم لآخر.

قامت وزارة البيئة فى ديسمبر من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا بزراعة 755 شجرة مثمرة بالدقهلية في إطار الحملة القومية للتشجير، التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقام الفرع بتنفيذ عدة حملات تشجير، بالتعاون مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة، حيث تمت زراعة 65 شجرة مثمرة ومتنوعة بمدرسة الثانوية الحديثة بدكرنس، ومدرسة علي مبارك الإعدادية بدكرنس ومدرسة سالم مدين للغات بأشمون الرومان، ومدرسة كفر عبد المؤمن الابتدائية، ليصل ما تمت زراعته إلى 755 شجرة مثمرة ومتنوعة.