وزيرة البيئة : ربط 13 منشأة صناعية فى محافظة السويس بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة وجهازها والأفرع الإقليمية مستمرون في خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ، حيث تم ربط كلاً من عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد (1) وحدة إنتاجية بعدد (1) مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

الانتهاء من الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك المحطة تعد الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية والتى تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس ، كما وصل إجمالى عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس 13 منشأة بعدد (59) مدخنة .

وأشارت إلى أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 78 منشأة تمثل 360 مدخنة .

وأكدت وزيرة البيئة استمرار الجهود بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية بمختلف الأنشطة الصناعية التي تكفل استدامة هذه المشروعات وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.