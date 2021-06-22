استثمار

وزيرة البيئة: خطة لتطبيق مشروع التغويز اللاهوائي في المناطق الريفية بالمحافظات

خلال افتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بالفيوم
عصام عميرة 4:13 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 4:13 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي اليوم بقرية قلهانه بمحافظة الفيوم.

وأكدت وزيرة البيئة أنه مشروعاً رائداً يتم لأول مرة فى مصر، حيث إنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، ويتم استخدام الغاز المتولد فى تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء.

كما تعمل الوحدة على إنتاج الكربون الحيوى الذى يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية ، حيث إنه يحول من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية نظراً لكونه مشروع صغير لا يستلزم استثمارات كبيرة، وسيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

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جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال افتتاحها لمشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث أشارت إلى أن النموذج التجريبى للمشروع تم تمويله من الاتحاد الأوروبى من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين، وتنفيذ البرامج التوعوية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج ١٠٠كيلو وات /ساعة من الطاقة الكهربائية من ١٠٠كيلو جرام /ساعة من المخلفات ، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن ، ويستخدم نظاما تكنولوجيا متطورا ذو عائد اقتصادى يضمن الاستدامة ، كما أنه يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار للغازات الملوثة، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية.

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وتم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائى حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها فى غياب الهواء وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهى خليط من غازات الهيدروجين وأول اكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثانى أكسيد الكربون ،والكربون الحيوى .

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرًا أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما انه يوفر فرص العمل، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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