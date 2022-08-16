وزيرة البيئة: حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها» تهدف لزرع الوعي في المجتمع

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحملة الوطنية “رجع الطبيعة لطبيعتها” تهدف إلى زرع الوعي والإدراك البيئي لكافة فئات المجتمع المدني، ووصول القضايا البيئية لجميع المواطنين.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها يمؤتمر تحت عنوان “جلسة نقاشية حول حملة رجع الطبيعة لطبيعتها”، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات على مدار الفترة الماضية بدءا من مبادرة اتخضر للأخضر ومبادرات تدوير المخلفات ومبادرة الحد من المخلفات البلاستيكية.

وذكرت “فؤاد”، أنه تم تدشين مبادرة لدمج المفاهيم البيئية في مناهج التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنشر القضايا البيئية ودخولها كل منزل في مصر.

وتابعت وزيرة البيئة: إنه تم التنسيق مع كافة المطارات المصرية لعرض فيديو توضيحي عن التغيرات المناخية، ونشر كافة القضايا المناخية لتقديم رسالة للسائح بأهمية الحفاظ علي البيئة.

