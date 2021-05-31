استثمار

وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لدعم حملة «إيكوإيجيبت» للسياحة البيئية

لدعم والترويج والتوعية بالقضايا البيئية المتنوعة
عصام عميرة 4:22 م, الأثنين, 31 مايو 21 4:22 م, الأثنين, 31 مايو 21

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وقعت وزارة البيئة برتوكول تعاون مع البنك الأهلي، لدعم حملة إيكوإيجيبت للسياحة البيئية، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وإيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وقالت وزيرة البيئة، إن البرتوكول يأتي انطلاقا من الدور المهم للقطاع المصرفى فى دعم العمل البيئى، ودوره الوطنى لدعم السياحة البيئية وحماية التنوع البيولوجى.

 وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير 13 محمية طبيعية، كمقصد للسياحة البيئية فى مصر، بجانب وضع العلامات الخضراء فى الفنادق وغيرها من المنشآت السياحية، لوضع معايير الاستدامة البيئية.

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وتتبنى وزارة البيئة استراتيجية شاملة لتنشيط والترويج للسياحة البيئية في مصر، واستغلال 30 محمية طبيعية بالتنسيق مع وزارة السياحة وكافة الجهات، والتواصل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في السياحة البيئية، إضافة الى دراسة نوعية السائح الأجنبي القادم للبلاد للتحفيز على الاستمتاع برياضات مختلفة منها الغوص، ومشاهدة الطيور المهاجرة، والسير لمسافات طويلة.
 

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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