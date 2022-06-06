وزيرة البيئة توقع اتفاق لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الاثنين، مشروع لتحويل مدينة شرم الشيخ لخضراء، أيقونة المدن السياحية العالمية، ضمن استعدادات مصر لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27.

جاء ذلك بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة وممثلو وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة.

ومن جهتها استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء، لافتة إلى أن المدينة الخضراء أو المستدامة هي مدينة صُممت، لتكون ذات أثر بيئي محدود، وذلك عبر تطبيق مبادئ ترشيد استهلاك الموارد.

وتقليل النفايات ورفع وتيرة إعادة التدوير أو تحويل المخلفات لطاقة، وخفض معدل الانبعاثات والاعتماد على الطاقة المستدامة، وتشجيع تنمية الأعمال التجارية المستدامة، وبالتالي تحقيق المساهمة الشاملة للمدينة في التغير المناخي

وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال أحد أكبر أهم المؤتمرات العالمية، وهو قمة المناخ، والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.