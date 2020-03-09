وزيرة البيئة : توفير فرص عمل لشباب القرى الفقيرة من تدوير المخلفات الزراعية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة البيئة على توفير مشروعات صديقة للبيئة من خلال اقتحام القرى الريفية الفقيرة بحسب وزيرة البيئة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن وزارة التضامن تتعاون معنا لأول مرة لتبني البرامج البيئية والقيام بدروس توعية من خلال برنامجها لرفع الوعي البيئي بالقري والاقاليم.

لافتة إلى ان بروتوكول التعاون بين الوزارتين يضمن العمل بشكل مستمر لتنفيذ مجموعة من الملفات المهمة لتحسين نوعية حياة المواطن وخلق فرص عمل للشباب.

وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أن التعاون سوف يثمر على خلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص المجال البيئي بالقرى التى وصلت إليها وزارة التضامن، من خلال برنامج تكافل وكرامة والعديد من البرامج التنموية لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين.

ووقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف إدماج البعد البيئي في العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مساء اليوم.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أننا نهتم بالتعاون مع الوزارات الشريكة لتنفيذ المشروعات المشتركة وتحقيق التعاون بشكل موثق بين الوزارتين.

لافتة إلى أن البروتوكول سوف يركز على المناطق الريفية لتغير الظروف المعيشية للقرى الأكثر بحسب قاعدة البيانات المتوفرة لدينا.

وأضافت أن برنامج حياة كريمة يهدف إلى توفير مشروعات صرف صحي بالقري ورفع كفاءة منازل المواطنين وتنفيذ برنامج لترشيد المياه والاستخدام الشخصي، وعلينا أن نستثمر في البشر ورفع الوعي البيئي لديهم.

وأفادت وزارة البيئة فى وقت سابق أنه تم تجميع وكبس 2.6 مليون طن قش الأرز فى الموسم الماضي من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، عن طريق توفير الدعم المالي والدعم بالمعدات، الذي بلغ 98% من إجمالي القش المتولد من المساحة المنزرعة.

خلق 20 ألف فرصة عمل من خلال منظومة قش الأرز

وذكرت وزارة البيئة فى تقرير حصاد لأبرز أعمالها في 2019، أن مشروع جمع قش الأرز أسهم فى خلق ما يقرب من 20600 فرصة عمل (7600 فرصة عمل مباشرة، و13000 فرصة عمل غير مباشرة) بمواقع الجمع من خلال المتعهدين.