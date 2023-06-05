وزيرة البيئة : توفير الدعم للقطاع الخاص للتحول نحو اقتصاد يخفف آثار التغيرات المناخية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن استراتيجية عمل الوزارة تهدف لدعم القطاع الخاص من أجل التحول نحو اقتصاد قادر على التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع في مدينة السادات وصولا إلى الإسكندرية في إطار احتفالية الوزارة بيوم البيئة العالمى 2023، أن الزيارة تهدف لمتابعة التوافق البيئي للمصانع وخفض الانبعاثات.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجولة إلى استراتيجية الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام التى تم إعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية من أجل تنفيذ استراتيجية متكاملة متوافق عليها من الجميع ، حيث تم التصديق عليها منذ عام ونصف من رئيس الجمهورية، لافتةً إلى قانون إدارة المخلفات والذى تضمن أحكامًا تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، حيث يسعى القانون إلى الحد من التصنيع والاستيراد والتصدير والاستخدام والتوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر من خلال وضع اشتراطات وضوابط ومتطلبات محددة للترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عملية منع استخدام الأكياس البلاستيكية عملية صعبة للغاية نظرا لتداخل عوامل أخرى كالثقافة والوعي في المجتمع، وتحتاج عملية المنع إلى تغيير هذه الثقافة والعادات، موضحةً أن أسباب عدم وقف استخدام الأكياس البلاستيكية حتى الآن هو وجود حوالي 3400 مصنع ينتجون الأكياس البلاستيكية، والأمر يتعلق بوجود عمالة قائمة على هذه الصناعة لذا فالأمر يتطلب العمل تدريجياً للحد أستخدامها لعدم الإضرار بهم.