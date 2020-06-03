وزيرة البيئة توصي باتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة استخدام الكمامات والجوانتيات والاتجار بها

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء “الكمامة” بالأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في “التوعية”، سواء بشأن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة ووزارة الدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية بتنفيذ حملات مرور على المستشفيات، وتكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية.

وقالت وزيرة البيئة إن الأسلوب الآمن للتعامل مع “الجوانتي والكمامة” في المنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام.

وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس وايداعه مع المخلفات المنزلية.

وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات وأنه قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.

وأوصت وزيرة البيئة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا حول أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات.

وأوصت باتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها، بجانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة في المحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 التي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.