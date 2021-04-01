وزيرة البيئة توجه بسرعة إنشاء محطة معالجة صرف صناعي بشركة النصر للأسمدة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية؛ لمتابعة الوضع البيئى للشركة وتقييم نسب الإصحاح البيئى بها والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمنى المقترح للتنفيذ.

والتقت وزيرة البيئة مسئولى الشركة واستمعت إلى ما تم تحقيقه من إنجاز فى المخطط الزمنى لخطة الإصلاح البيئى للشركة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جار العمل على إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بالشركة بتقنية Zero Liquid Discharge والتى تبلغ 88 م3/ساعة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي (EPAPIII) (بتكلفة 8,595,000 دولار بالإضافة إلى 31,072,000 جنيه مصري) وجار إعداد العقد والبدء في تنفيذ المشروع.

كما تم تركيب أجهزة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن لربط مداخن الشركة على الشبكة القومية لقياس انبعاثات الهواء.

وشددت الوزيرة على أهمية انتهاء الشركة من تنفيذ الخطة فى الوقت المحدد خاصة وأنه تم إتاحة التمويل وانتهاء أعمال المناقصة الخاصة بمحطة المعالجة، مؤكدة أنها ستتابع الجدول الزمنى والتقدم المحرز كل شهر بنفسها.