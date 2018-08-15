وزيرة البيئة توجه بحملات تفتيشية على مصانع الأسمنت

عصام عميرةوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك تدعيما للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها فرق التفتيش بالوزارة على المنشآت الصناعية كافة.

عصام عميرة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك تدعيما للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها فرق التفتيش بالوزارة على المنشآت الصناعية كافة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة البيئة خلال افتتاح المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام ببني سويف بالمتابعة الدورية المستمرة لفلاتر مصانع الأسمنت والتأكد من تجديدها وتطويرها باستمرار لضمان عدم تسرب أية انبعاثات تلوث البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة, أن إقامة المجمع الصناعي لإنتاج الأسمنت والرخام ببني سويف سبقها التقدم بدراسة تقييم أثر بيئي لجهاز شئون البيئة ومراجعتها من الإدارة المختصة بالجهاز، حيث تم اصدار الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي طبقا لبنود قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

وأضافت أنه تبعا للإجراءات المعتادة سيتم المراجعة الفنية لتنفيذ الاشتراطات الواردة بالدراسة والتأكد من الالتزام بها.