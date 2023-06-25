وزيرة البيئة: تنظيم رحلات للمرضى النفسيين بالعباسية إلى محمية وادي دجلة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الربط بين الطبيعة والصحة كمجال مهم، يركز على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، ودور المحميات الطبيعية في تقديم الدعم النفسي من خلال معايشة تجارب مميزة في تلك المحميات، إذ بدأت الوزارة تنفيذ برنامج للصحة النفسية والطبيعة، وتم تنفيذ رحلة لمرضى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمحمية وادي دجلة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للصحة النفسية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات لها على هامش لقاء رئيسة منطقة إفريقيا و

السياحة البيئية

وآسيا لشركة سانوفي ” كارول آن ستيوارت “، أن مصر تزخر بعدد 30 محمية بالجمهورية.

وتابعت ان الوزارة أطلقت حملة وطنية للترويج لعدد 13 منطقة منها لتنفيذ تجربة السياحة البيئية، بالشراكة مع المجتمعات المحلية لها، والقطاع الخاص، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعات بيئية بها، ومنها المنتجعات البيئية لرواد الأعمال في محميات الفيوم.

وتحدثت الوزيرة عن الرؤية الحالية لتطوير قطاع البيئة في مصر والتي بدأت بتغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالاقتصاد، وتحويل المشكلات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية وفرص عمل، مثل مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في المناطق الريفية لإنتاج وقود حيوي، وأيضا الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف،