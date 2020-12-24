وزيرة البيئة تناقش مع 3 شركات فرص الاستثمار في المخلفات الطبية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع مسئولى تحالف شركات “ريموندس والقلعة وكرنفال” العاملة فى مجال المخلفات عبر “خاصية الفيديو كونفرانس” لمناقشة فرص الاستثمار فى مجال المخلفات الطبية.

حضر الاجتماع ممثلو شركات التحالف والدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية فتح المجال لمشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة مجال المخلفات للحد من المصادر المختلفة للتلوث ولضمان إستدامة الموارد الطبيعية .

وناقشت مع شركات التحالف المقترح المقدم من قبل الشركات لتنفيذ مشروع لجمع ونقل وتتبع ومعالجة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى بلدان العالم للنهوض بمنظومة معالجة المخلفات الطبية وما ينتج عنها من مخلفات تتطلب تعامل خاص وآمن معها للحفاظ على البيئة و صحة الإنسان.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء دراسة لتحديد المحافظات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع بها فى ضوء العديد من الاعتبارات مثل كمية المخلفات المتولدة ومدى توافر أرض صالحة ومناسبة لإقامة المشروع وغيرها من الأمور التى سيتم وضعها فى الإعتبار.

وأوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية، أن التحالف سوف يستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة في هذا المجال وبعد الاتفاق على المحافظة التى سيتم تنفيذ المشروع فيها لابد من اختيار أرض مناسبة مع تحديد مدة زمنية للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع، وتحديد العمالة وتنفيذ دورات تدريبية لهم على المهام المكلفين بها لرفع قدراتهم فى هذا المجال، كما سيتم الاتفاق على المدة الزمنية لعمل المشروع لتحقيق الأهداف الموضوعة.