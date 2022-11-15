وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة ملف التنوع البيولوجي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27 انجر اندرسون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها الوزيرة على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

و أشادت فى بيان اليوم، بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لجهود مصر في مجال البيئة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفي دفع الموضوعات البيئية المختلفة، وناقشت الشواغل المشتركة في الطريق نحو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 والمقرر عقده فى كندا الشهر المقبل، وما سيقدمه مؤتمر المناخ COP 27 من توصيات ونتائج تدعم ملف التنوع البيولوجي.

وزيرة البيئة : إطلاق عدد من المباردات فى يوم التنوع البيولجي

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لما ستسفر عنه فعاليات يوم التنوع البيولوجي الذي سيتم إطلاقه غدا ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP 27، والذي يهدف لوضع التنوع البيولوجي في قلب مناقشات المناخ، سواء من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وترتبط بشكل أو بآخر بتغير المناخ.

وأشارت إلى حرصها كعضو في اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP 27 وبوصفها المنسق الوزارى ومبعوث للمؤتمر، خلال تصميم وتنظيم الأيام الموضوعية، على تكريس يوم للتنوع البيولوجي وحده دون أي موضوعات أخرى، ووضعه خلال الشق الوزاري، لأنه موضوع ثري ومتخم بالعديد من الأبعاد التي تتطلب زخما من نوع خاص، فصون التنوع البيولوجي هو نقطة تحول في مواجهة العديد من التحديات، وخاصة مع الإعداد لمناقشات قوية في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP15 والنظر للقرارات الهامة المتوقعة منه.

ومن جانبها، أعربت انجر اندرسون الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اهتمامها الشديد بتحقيق تقدم في ملف الخسائر والأضرار، وطرحه بقوة خلال الشق الوزاري رفيع المستوى، مشيدة بجهود وزيرة البيئة المصرية فى دفع هذا الملف، وتطلعها للخروج بنتائج توصيات هامة في موضوع التنوع البيولوجي يمكن البناء عليها فى مؤتمر التنوع البيولوجي في كندا COP15.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجهود الوطنية المكثفة خلال العامين الماضيين لإدراج قضية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية على قائمة الأولويات البيئية الوطنية، وما شهدتها من تحديات في خلال عملية معقدة تحتاج تنسيقات وجهود متعددة مع مختلف الأطراف المعنية من قطاع خاص ومُصنعين و تجار ومستهلكين للوصول لأفضل الحلول والممارسات، مشيرة إلى قيام إلى إدراج مواد منظمة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في قانون المخلفات المصري، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للتحرك بخطوات ثابتة نحو هدفنا في الحد من التلوث البلاستيكي.