وزيرة البيئة : تمكين المرأة من خلال فرص عمل خضراء بالمحافظات (فيديو)

مشروع تنمية الأسرة المصرية يستهدف تمكين المرأة كأحد محاوره، من خلال توفير فرص عمل خضراء للسيدات في المحافظات المختلفة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه يتم تمكين المرأة من خلال وجود فرص عمل في المحافظات المختلفة ووجود فرص عمل خضراء بالمحميات الطبيعية في المحافظات مثل جنوب سيناء، والفيوم، ويوجد أكثر من مثال لذلك/ وهو العمل على وجود فرص عمل من خلال الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة.

وقالت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يستهدف تمكين المرأة كأحد محاوره، من خلال توفير فرص عمل خضراء للسيدات في المحافظات المختلفة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن هناك العديد من المشروعات المقدمة للسيدات والشابات في الريف والمناطق النائية لتوفير فرص عمل لهن من الموارد الطبيعية المتاحة في أماكن تواجدهن.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تتيح أكثر من مجال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض ميسّرة للسيدات والرجال في المناطق المختلفة بمحافظات الجمهورية كافة.