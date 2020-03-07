اقتصاد وأسواق

وزيرة البيئة تقود حملة تنظيف النيل من المخلفات بالجيزة (صور)

حملة تنظيف النيل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى
عصام عميرة 1:14 م, السبت, 7 مارس 20 1:14 م, السبت, 7 مارس 20

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قادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، حملة لتنظيف النيل من المخلفات البلاستيكية في الجيزة بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وحملة فيري نيل، إضافة إلي عدد من طلاب جامعتي حلوان وعين شمس.

حملة تنظيف النيل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

وقالت الوزيرة ، إن الهدف من الحملة تنظيف النيل باعتباره مصدر حياة للمصريين، لافتة إلي أنه من المستهدف الوصول إلى جميع المحافظات بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجتمعات المدنية، بأعداد متطوعين وصل إلى 3500 متطوع.

جملة تنظيف النيل من المخلفات
جملة تنظيف النيل من المخلفات

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لعدد من الصحفيين، أننا نعمل علي حماية الموارد الطبيعية للدولة ودمج المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة في تلك المبادرات، موضحة أن القيادات السياسية خلال هذه الفترة تدعم وتهتم بالمرأة وبمشاركتها في جميع الفعاليات والمجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء نادي روتاري، وبنك جريدي أجريكول.

ياسمين فؤاد: الوزارة مهتمة بإشراك المرأة فى العمل البيئى

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام وزارة البيئة الدائم بإشراك المرأة فى العمل البيئى، حيث تقدم الوزارة جميع أشكال الدعم الممكنة من أجل تمكين المرأة اقتصادياً باعتبارها عنصرا مؤثرا في جميع القضايا البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المرأة المصرية تحقق نجاحات فى أى منصب تتولاه فقد كانت الدكتورة نادية مكرم عبيد أول سيدة تتولى منصب وزارة البيئة، وقد حققت نجاحت كبيرة خلال فترة توليها، فالمرأة المصرية لديها قدرات كبيرة إذا ما اتيحت لها الفرصة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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