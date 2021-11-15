وزيرة البيئة تقرر عدم السماح بدخول العاملين بالوزارة دون الحصول على تطعيم كورونا

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، قراراً تنظيمياً بشأن عدم السماح بدخول العاملين بوزارة البيئة اليوم وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلى المقار الخاصة بالوزارة ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا ابتداء من اليوم 15 نوفمبر 2021، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة البيئة أنه لن يتم السماح بدخول أي موظف لا يحمل كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

وتهيب وزارة البيئة بالعاملين بكافة مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجهه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.