لايف

وزيرة البيئة تقرر عدم السماح بدخول العاملين بالوزارة دون الحصول على تطعيم كورونا

تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزارء
عصام عميرة 1:58 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 1:58 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، قراراً تنظيمياً بشأن عدم السماح بدخول العاملين بوزارة البيئة اليوم وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلى المقار الخاصة بالوزارة ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا ابتداء من اليوم 15 نوفمبر 2021، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة البيئة أنه لن يتم  السماح بدخول أي موظف لا يحمل كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الموقف العربى لدعم احتياجات عمليات تمويل المناخ

وتهيب وزارة البيئة بالعاملين بكافة مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجهه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«الصحة» تؤكد عدم وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم

المرسي عزت 1:36 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

صندوق تحيا مصر : تخصيص الحساب رقم 037037 لإغاثة متضرري الطقس السيئ بأسوان

السيد فؤاد 1:32 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

تحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل في مدينة نصر.. تعرف عليها

أماني عوض 1:01 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الإثنين 15-11-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:54 ص, الأثنين, 15 نوفمبر 21

60 نائبا في البرلمان يطالبون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل

أماني العزازي 12:04 ص, الأثنين, 15 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الاثنين 15-11-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 26 درجة

دعاء محمود 12:00 ص, الأثنين, 15 نوفمبر 21