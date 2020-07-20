وزيرة البيئة تقرر تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر 50%

قرار خفض الرسوم لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية، بالإضافة للوقوف مع العاملين بالقطاع فى الأزمة الراهنة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية، علاوة على إرجاء تطبيق قرار الإدارة البيئية بالمحميات ذاتها وقد تم ذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية وتم تعميمه على جميع الغرف المعنية وأعضائها.

القرار يهدف للوقوف مع قطاع السياحة فى الأزمة الراهنة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية، بالإضافة الى الوقوف مع العاملين بالقطاع فى الأزمة الراهنة والتى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة ويتواكب ذلك مع إصدار وزارة البيئة عددا من الأدلة الارشادية للإجراءات الاحترازية للعاملين فى ظل التعايش مع الأزمة وكيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية فى المراكب ودعم قطاع السياحة فى تنفيذ الأدلة الإرشادية خلال الفترة المقبلة لضمان سلامة السائحين والأنظمة البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا القرار ينظم ايضا رسوم رحلات السفارى، حيث يسمح بتحصيل رسم مجمع اسبوعى للفرد برحلات سفارى محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت فؤاد ان الوزارة تقوم من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر والذى تنفذه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بوضع مجموعة من المعايير البيئية للمنشآت الفندقية من أجل تقليل الأثر البيئى ولتأهليهم لسوق السياحة الخضراء، بالإضافة الى وضع استراتيجية السياحة المستدامة.

كما أنه ولأول مرة يتم عمل دراسة تقييم أثر بيئى استراتيجى من خلال المشروع لمنطقة جنوب البحر الأحمر بغرض الوصول الى توصيات تتعلق بتأثير التنمية السياحية على البيئة ومراعاتها فى الأنشطة وتوفير فرص استثمارية للسياحة البيئية.