وزيرة البيئة تفتتح معرض لمنتجات القائمة الخضراء لحملة إيكو ايجيبت في شرم الشيخ

افتتحت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض لمنتجات القائمة الخضراء لحملة ايكو ايجيبت المقام بالممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ.

وجاء على هامش مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وممثلى المنظمات الدولية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن معرض ايكو إيجيبت فرصة حقيقية لعرض منتجات القائمة الخضراء وهى بدائل بيئية للادوات المستخدمة بالرحلات و الفنادق لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى ضمن خطط حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها مما يعطى نموذجا تنفيذى حقيقى للتنمية المستدامة للسياحة البيئية بمؤتمر المناخ و الذى ترفع فيه الرئاسة المصرية لدورته الحالية شعار معا للتنفيذ بنماذج واقعية قابلة للتكرار تحقق المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

واضافت وزيرة البيئة ان حملة ايكو ايجيبيت هى جزء من مبادرة الرئاسية “اتحضر للاخضر” الخاصة بالترويج للسياحة البيئية ودمج مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد الثقافية فى السياحة والتى يتم العمل فيها من خلال عدة محاور وهو العمل على دمج هذا المفهوم على مستوى التخطيط والتنمية السياحية والسياسات الداعمة، وعلى مستوى الأنشطة السياحية سواء فنادق أو غوص أو شركات ورحلات سياحية إضافة إلى دعم السياحة البيئية.

كما اوضحت وزيرة البيئة الى ان المعرض يدعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على شراء منتجات وبدائل صديقة للبيئة داخل المحميات الطبيعية وخارجها وحماية البيئة البحرية ، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية المستدامة فى مصر بترويج لها عالميا من خلال زوار وضيوف مؤتمر المناخ cop27.

واستعرض المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة عدد من المنتجات الموجودة بالمعرض من خامات صديقه للبيئة كالورق والاخشاب و الاقمشة بما يضع مصر على طريق السياحة الخضراء ، وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على المنتجات المعروضة وأهميتها فى نشر الوعى بالحفاظ على البيئة وخاصة البيئة البحرية والموارد الطبيعية.

ومن ناحية أخرى تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق العام مبعوث مؤتمر المناخ cop27 مركز الزوار بمحمية نبق وما تم من اعمال تطوير واستثمارات بيئية لدعم السياحة بالمحميات بما يوفر فرص عمل خضراء بالمحميات بحضور الدكتور منير نعمه الله والذى يعتبر من أهم المستثمرين البيئين فى مجال حماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية.

وقام الدكتور منير نعمة الله بتقديم شرح للدكتورة ياسمين فؤاد عن ما يحتويه مركز الزوار من معلومات عن نبات المانجروف والتى تشتهر بها محمية نبق وكذلك معلومات عن التنوع البيولوجى داخل المحمية ، بالإضافة إلى ماتم من أعمال رفع لكفاءة المركز لاستقبال الزوار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الاستثمارات البيئية أصبحت علامات مميزة بالمحميات سواء بمشاركة الشباب و القطاع الخاص والذى جعل من البيئة فرصة حقيقية للنمو و الارتقاء بالتنوع البيولوجي فى قطاع حماية الطبيعة لتوفير تجربة بيئية مميزة وفريدة بطابع مصرى وبمستوى عالمى تجذب محبى السياحة البيئية وتوفر مزيد من الاستمتاع والترفيه للسائحين مع حماية الطبيعة و مواردها .

وأضافت وزيرة البيئة ان مثل تلك التجارب و غيرها تثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى يساهم فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها كأحد اصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.