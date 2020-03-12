وزيرة البيئة تغلق المحميات الطبيعية تأثرًا بالحالة الجوية

أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قرارا بغلق جميع المحميات الطبيعية منعا لحدوث أى أضرار بشرية أو مادية، حيث تم التنسيق مع مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات تبعا لخطة المواجهة واتخاذ جميع الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات وإيقاف الرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت وزارة البيئة في بيان، أن الوزيرة تتابع بشكل مستمر على مدار الساعة للأوضاع البيئية بالمحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة والمحميات الطبيعية، للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة لذلك.

فقد أكدت وزيرة البيئة أن حالة الاستعداد ما زالت مرتفعة للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية، ويتم التنسيق على مدار اليوم مع مديري الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية والادارات المعنية بالوزارة لرفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف وإبلاغ غرفة العمليات المركزية.

وقد أفادت التقارير الصادرة أنه لم يرد أي بلاغات عن حوادث بيئية بالمحافظات، وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333

وجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول “في خدمتك” أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .