وزيرة البيئة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

أعلنت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب التسجيل لحجز أجنحة المعارض والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء من الشباب والمجتمع المدنى والشركات والمؤسسات الراغبة فى المشاركة بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين cop27 بمصر والعالم والذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المنطقة الخضراء ستتم إقامتها بحديقة السلام والتى يتم تطويرها وإعدادها بجميع التجهيزات لتكون صرحا ومثالا للمعارض بالعالم بما يليق بصورة مصر وتاريخها وتوجهاتها نحو التنمية والاستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تعطى بالمنطقة الخضراء فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدني من العالم ليكون هذا مؤتمرا شموليا يتضمن جميع الأطراف لعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة ، كما تحرص إدارة المؤتمر على أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي.

رابط التسجيل فى مؤتمر المناخ cop 27

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء تتكون من مناطق متنوعة للعرض وإقامة الأحداث الجانبية، وعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذا للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالى:

https://www.cop27.eg/#/conference#green-zone