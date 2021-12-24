استثمار

وزيرة البيئة تعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

استعرضت الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية
عصام عميرة 1:46 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21 1:46 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول اجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعدى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة، وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المهمة، والموقف التتفيذى لها.

كما استعرضت الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة، لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى ذكية لا ورقية.

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مبني وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية

ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعى لاشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات،

ووجهت وزيرة البيئة، بنشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.

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كما تفقدت مبنى الوزارة، للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفى الوزارة إليه، بشكل تدريجى  كفترة انتقالية تجريبية، بناء على  توجيهات رئيس الجمهورية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

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جانب من الاجتماع
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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