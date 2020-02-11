وزيرة البيئة تعرض على رئيس الوزراء مقترحًا لإقامة مجمع لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية 

عرضت الوزيرة مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي في بحيرة قارون والتلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لاستعراض الموقف البيئي لكل من بحيرتي مريوط وقارون، وخلال الاجتماع عرضت الوزيرة مقترحًا بإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية بالتعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات.

كما تناولت مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي في بحيرة قارون والتلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها.

واستعرضت وزيرة البيئة في الاجتماع دور وزارتها في تطوير بحيرة مريوط، التي تقع على مساحة 16.3 ألف فدان جنوب الإسكندرية .

وقالت إن دور الوزارة يتمثل في الرصد الدوري لنوعية مياه البحيرة.

وأضافت الوزيرة في هذا الصدد: الوزارة تقوم بتركيب 3 محطات رصد إضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة طلمبات المكس.

وقالت إن الوزارة تتبنى برنامج الرصد الدوري كل 3 أشهر لرصد نوعية المياه في جميع البحيرات المصرية، وذلك بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال رحلات حقلية سنوية.

وأضافت وزيرة البيئة أن وزارتها تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، كما تقوم بمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

واستعرضت الوزيرة موقف الشركات من تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة طبقا للخطة الزمنية حتى 31 مارس 2020.

وعرضت عددا من الإجراءات المطلوبة من كل جهة والتي تسهم في تطوير البحيرة.

وعرضت الوزيرة للجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير بحيرة قارون في محافظة الفيوم في إطار التوصيات التي خرجت عن لجنة إعداد دراسة التوازن البيئي ببحيرة قارون.

وكان الرئيس السيسي أكد أن الدولة تهتم حاليًا بجميع البحيرات حفاظا عليها، وعلى الثروة المائية فيها.

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكلف الحكومة بضرورة الاهتمام ببحيرة قارون وإنقاذها من التلوث وارتفاع معدلات الملوحة، وعلق في حديثه للحكومة :” أنتم قلتم سيقام عليها مصانع كبرى”.