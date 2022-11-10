وزيرة البيئة: تعاون مصري فرنسي ممتد في مجالات الطاقة والنقل

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن هناك تعاونا قويا بين مصر وفرنسا في مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن وجود مؤتمر المناخ على الأرض المصرية أعطى قيمة له، حيث شهدت الوفود المشاركة التقنيات التكنولوجية لتنفيذ المشروعات منخفضة الانبعاثات الضارة.

وتابعت الوزيرة، أن الدولة المصرية قدمت نماذج حقيقية لمشروعات صديقة للبيئة سواء الأتوبيسات الكهربائية أو القطار الكهربائي، ومحطات الطاقة الشمسية.

وأكدت فؤاد، أن التمويل أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام ٢٠٢٢ من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالأرقام توضح أننا نحتاج نحو ٣٠٠ تريليون دولار للتكيف حتى ٢٠٣٠،