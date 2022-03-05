وزيرة البيئة تطلق مسابقة شهرية استعداداً لمؤتمر المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفى مصر مسابقة شهرية للجمهور على الموقع الإلكترونى للوزارة تحت عنوان : ” صحتنا من صحة كوكبنا “، وذلك وفى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية”اتحضر للأخضر” والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

تشمل المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء خاصة أمراض الحساسية ، حيث تتضمن المسابقة سؤالاً شهرياً ، يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكترونى للوزارة ويتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين ، وتشمل الجوائز توزيع عدد 2000 دراجة هوائية مقدمة من تلفاست إحدى منتجات شركة سانوفى مصر على الفائزين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية إطلاق هذه المسابقة فى هذا التوقيت المهم لمصر فى ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية لبعث رسالة قوية للعالم عن اتحاد المصريين حول هدف واحد لإظهار الدولة المصرية بصورة مشرفة ، وتقديم نموذج للدول النامية خاصة الأفريقية لما تستحقه لها ولشعوبه، كما تعكس المسابقة الدور المصرى وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما تؤكد المسابقة على جهود وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية المتنوعة وخاصة قضية التغيرات المناخية التى تؤثر على كافة البلدان.

وزيرة البيئة : المسابقة تعكس الاهتمام بالقضايا البيئية ورفع التوعية

و أوضحت وزيرة البيئة أن جوائز المسابقة من الدراجات تم اختيارها بعناية لتعكس الاهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام ، مشيرةً إلى أن مثل تلك الأفكار تؤكد على أهمية أن يكون فكر الأجيال القادمة مختلف والبيئة لابد أن نكون جزءا من حياتهم فالكل مسؤول عن حماية البيئة ولابد أن يتشارك الجميع، موضحة أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لانجاح هذا الحدث العالمى المهم.

وزيرة البيئة : هناك اهتمام وثيق بين القطاعين الصحي والبيئي

وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها باهتمام القطاع الصحى بقضايا البيئة، نظراً للارتباط الوثيق بين البيئة والصحة، مؤكدة أن وجود نظام بيئى صحى متكامل سوف يضمن العيش الكريم على كوكب الأرض، مشيرة الى أهمية التعاون بين القطاع الصحى والبيئة ، نظراً للأحداث العالمية حاليا من حدة آثار تغير المناخ وقوتها من حيث ارتفاع درجات الحرارة، واختلاف الطقس من سيول وأعاصير وأمطار غزيرة وغيرها. وهو ما سيترتب عليه التأثير على الغذاء والمياه والمبانى والإنتاج وغيرها من أنماط الحياة، ومن هنا كان اهتمام الحكومة المصرية بالعمل على دمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، مضيفةً أن وزارة البيئة تسعى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع كافة فئات المجتمع لنشر فكرة مراعاة البعد البيئي فى كافة القطاعات.