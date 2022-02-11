وزيرة البيئة تطلق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار «Eco South Sinai»

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار “Eco South Sinai”، وذلك فى إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الحالي، وكذلك ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة،

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى كراع إستراتيجي للحملة، وذلك بحضور السيد أليساندرو الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وممثلي البنك الأهلى والمجتمع المحلى والسادة الإعلاميين وأعضاء جمعية كتاب البيئة.

وتهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية،

والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة باستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة، وكذلك تقنية الجولات الافتراضية بانوراما 360.

وزيرة البيئة : الحفاظ على الموارد الطبيعية مصدره اهتمام القيادة السياسية بالمحميات الطبيعية والبيئة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حُلم وزارة البيئة كان هو تحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن ليرى البيئة فى صورتها الحقيقية التى تمثل الطبيعة والجمال والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وليس فى صورة مشكلات بيئية ففكرة الحفاظ على الموارد الطبيعية كان مصدرها الأول توجيهات القيادة السياسية فى عام 2019

حيث بدأنا باستعراض نموذج للمحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع والحفاظ عليها مع تحقيق استثمار بها،

حيث أطلق رئيس الجمهورية حملة اتحضر للأخضر من داخل منتدى شباب العالم أواخر عام 2019 والتى تضمنت بعد ذلك إطلاق إيكو إيجبيت كإحدى المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن البيئة كل متكامل فنحن احتفالنا يوم 2 فبراير باليوم العالمى للأراضى الرطبة، واليوم نؤكد أن البيئة البحرية والبرية والحشائش والرمال والإنسان، كل عناصرها يشكل الطبيعة، وعندما يضر الإنسان بالطبيعة تردّ بقسوة، ومن هنا جاءت آثار التغيرات المناخية وما يحدث حاليًّا من تغيرات مناخية مختلفة من صقيع وأجواء مناخية مختلفة تلزم على الإنسان التجانس مع الطبيعة لمواجهة آثار أفعالنا من خلال التجانس بين الإنسان والطبيعة، لذلك لا بد من زرع فكر التنمية الاستدامة فى أبنائنا وشبابنا وجميع المواطنين، وإن اختلف سر تكاملنا ووحدتنا لحماية البيئة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن من أهم مكاسب حملة إيكو إيجيبيت هى توسيع قاعدة الاهتمام بالمحميات الطبيعية والتى شملت المجتمع المحلى كشريك أساسى للتنمية والإعلام والقطاع المصرفى وشركاء التنمية وممثلى الحكومة ومستثمرين صغار فالبيئة ليست حكرًا على أحد بل مِلكٌ لنا جميعًا.

وأشارت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق حملة الترويج لمحميات جنوب سيناء لأبنائنا فى إجازة نصف العام ليتعرفوا على ثقاقتنا فى المحميات الطبيعية بجنوب سيناء كبداية نظرًا لخصوصية هذا المكان لكل البيئيين في حين أن أقدم محمية طبيعية موحودة فى قلب حنوب سيناء محمية رأس محمد وما يسعد أكثر أننا يمكن أن نتعرف على ثقافتنا فى جنوب سيناء فى القاهرة الجديدة فى محمية الغابة المتحجرة.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود كل المشاركين اليوم من السادة الإعلاميين وجمعية كتاب البيئة والسادة ممثلى البنك الأهلى والسيد أليساندرو الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وكل القائمين على الحدث.

وأكد السيد أليساندرو، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعادته للمشاركة فى هذا اليوم وفي إطلاق حملة الترويج لمحميات جنوب سيناء،

مشيرًا إلى انبهاره بالتجهيزات هنا، وأن الحملة تُظهر مجهود مصر واستمرارها للتجهيز لمؤتمر المناخ الـcop27 الذي سيعقد في شرم الشيخ، فالآن نحن نعمل مع وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية،

حيث أنشأنا سويًّا مراكز للزوار في 19 محمية طبيعية وتطوير البنية التحتية لهذه المحميات من أجل تجربة أفضل للزوار،

بما أسهم فى توفر وظائف لأكثر من 20 ألف أسرة في مختلف المحميات ورفعنا الدخل ليصل إلى 120%، حملة السياحة البيئية فتحت المجال في آفاق أخرى بمجال التنمية المستدامة.