وزيرة البيئة تطلق «تطوير بلاستيك مصر» لدعم الشباب من رواد الأعمال

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن البدء فى تنفيذ مبادرة “تطوير بلاستيك مصر” لجمعية بدر ظاهر للتنمية المجتمعية لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والتى تم إطلاقها في يونيو الماضى بالغربية تحت رعاية وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.

ياسمين فؤاد: تقديم الدعم الفني والمعنوي والإداري للمبادرة

وأوضحت وزيرة البيئة أن هدف المبادرة دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال الصديقة للبيئة من خلال بناء قاعدة من الشباب للتوعية والعمل الميداني بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتدريب الشباب على تطبيق المفاهيم المذكورة بقانون المخلفات الجديد والتوعية لتحقيق اقصى عائد اقتصادى من تدوير المخلفات بطرق آمنه بيئيًا، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات بالمصنعين فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وتوفيق أوضاع المصنعين وإنشاء منظومة تسوقية مما يدعم تأسيس مدن صناعية حديثة لتدوير ومعالجة المخلفات.

كما أكدت وزيرة البيئة على قيام الوزارة بدعم المبادرة فنيًا ومعنويًا وإداريًا من خلال تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المبادرة، ومشاركة قطاع شئون الفروع الإقليمية والإدارة العامة للجمعيات الأهلية في ورش العمل والندوات وتدريب الشباب للعمل على إنجاح المبادرة وتوسيع دائرة التطبيق لتشمل كافة مناطق ومحافظات مصر وجميع الفئات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الإعلان الرسمى للبرنامج التدريبى للمبادرة خلال أغسطس الجارى على مواقع التواصل وعلى مدار 15 يوما متضمنا تدريب نظرى وآخرعملى (دراسات عملية وزيارات ميدانية) لتمكين الشباب من الخريجين الجدد ورواد الأعمال للتسجيل والمشاركة ممن لديهم أفكار مبتكرة في مجال أعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير الإنتاج وأيضاً ليتناسب مع أحتياجات المرشحين من قبل المؤسسات غير الحكومية والشركات الناشئة ممن لديهم أفكار ولديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع وتحتاج الى تطوير وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وإعداد رائد اعمال محترف ومن ثم مساعدتهم على النجاح في إنشاء وإدارة مشروعاتهم الخاصة.

وتختتم فعاليات البرنامج التدريبى بتكوين فريق عمل ينقسم الي مجموعتان المجموعة الأولى ممن لديهم مشاريع على أرض الواقع سيتم تقييم أداء هذه المشاريع وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية تتولى المبادرة من خلال البرنامج الوطني عملية دراسة الجدوى الخاصة بتطوير خطوط الأنتاج والتى ستساعد أصحاب المشروعات على النجاح في مشروعاتهم الخاصة والمجموعة الثانية مجموعة التوعية وتنطلق بفرق العمل للزيارات الميدانية وتوعية المصنعين بقانون إدارة المخلفات الجديد 202 لعام 2020.

للتسجيل والإشتراك فى المبادرة :

https://forms.gle/UCKyrDr6xwpHBLXE8