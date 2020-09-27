وزيرة البيئة: تطبيق القانون على المخالفين في حرق قش الأرز‎

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن حل أزمة حرق قش الأرز كان من خلال دعم الفلاح ماليا بمعدات و تحويل المشكلة الي فرصة يستفيد منها و من يخالف ذلك سيتم تطبيق القانون عليه وتحويله إلى النيابة.

وقالت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، إن المشكلة كانت في قيام الفلاح بحرق القش بعد حصاد محصول الأرز وتم خلال العامين الماضيين عمل مجموعة من المعدات التي تساعد الفلاح على كبس و فرم قش الأرز وتحويله إلى سماد وعلف.

وأشارت وزيرة البيئة أن هناك نسبة بسيطة من الحرائق الخاصة بقش الأرز ويتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر لتحويلها إلي النيابة.

يشار إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ الشهر الماضي وينتهي منتصف نوفمبر المقبل.