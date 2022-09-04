وزيرة البيئة تشهد بروتوكول إعادة تأهيل الشعاب المرجانية للتكيف مع آثار تغير المناخ بـ cop 27

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين جهاز شئون البيئة وأكاديمية البحث العلمى وشركة جبرتك لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة تأهيل واصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

ويقوم المشروع على توفير الدعم العلمي والفني واللوجستي للشركة لتنفيذ تجربة إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية بمواقع تأثرت بالأنشطة البشرية من خلال النظرية العلمية لإنشاء حاضنات الشعاب المرجانية وإعادة التأهيل Rehabilitation للأماكن الأكثر تضررا، وتنفيذ برامج الرصد وتقييم حالة الموارد الطبيعية البحرية بمنطقة تنفيذ التجربة، وتدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع حماية الطبيعة.

وقام بالتوقيع الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور أحمد جبر مدير شركة جبرتك.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال كلمتها على هامش التوقيع، أن المشروع سينتج عنه دراسة عن أفضل الممارسات والطرق فى إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، وتنفيذ مسوح وإعداد تقارير وإحصائيات عن التنوع البيولوجي بمنطقة الدراسة، وبناء كوادر فنية متخصصة لنشر الوعي والتدريب بالاستفادة من برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مثل مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية وجامعة الطفل وغيرها.

وتابعت : إن سيتم تقديم عدد من الجوائز والحوافز التشجيعية بدعم فني ولوجيستي، لتحفيز وتشجيع الشباب في مجالات حماية الموارد الطبيعية و تأهيل الشعاب المرجانية، والتعاون في مجالات البحث العلمي من خلال إعداد عدد من الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية.

وأشارت “فؤاد” إلى أن المشروع التجريبي لإعادة تأهيل واصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ COP 27 كقصة نجاح وتجربة رائدة مصرية في التكيف مع آثار تغير المناخ، لتكرارها والبناء عليها فى إطار السعي للخروج بمؤتمر للتنفيذ.