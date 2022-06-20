وزيرة البيئة تشارك في جلسة الطريق إلى «COP 27 وما بعده»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسة ” الطريق إلى COP27 وما بعده” التي نظمها البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والإعلاميين، على حتمية تسريع وتيرة العمل المناخي للتصدي لآثار تغير المناخ التي يواجهها العالم كله بدون تفرقة، والذي يعد ضرورة للقارة الأفريقية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الأرقام التي تدق ناقوس الخطر نحو ضرورة التكاتف لمواجهة آثار تغير المناخ والتي كشفت عنها تقارير الهيئة الحاكمة للمناخ ومنها، زيادة غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 12% في عام 2019 مقارنة مع عام 2010، و 54% عن عام 1990.

وذكرت أنه بالنظر إلى الدول والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ومنها أفريقيا نجد أنها شهدت ظواهر بيئية حادة مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير 15 ضعف خلال الفترة من 2010-2022، وتسبب ذلك في نزوح 20 مليون مواطن للبحث عن سبل العيش المستدام، وتنبأت بارتفاع عدد البشر المعرضين لارتفاع سطح البحر في 2050 إلى 108-116 مليون نسمة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر منذ توليها مهمة استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ القادم “COP27” رأت ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ “COP26” ومنها حث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية الابقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، مع خلال رفع طموح الدول المصدرة لانبعاثات بتقليل انبعاثاتها، وتحديث الدول النامية بما فيها القارة السمراء خطط مساهماتها لتيسير الحصول على التمويل اللازم وتحفيز الاستثمار خاصة في مجال الطاقة.

وذكرت أن مصر تعمل على تحديد مخرجات هامة لدعم العمل المناخي وأولوية للدول النامية والأفريقية ومرتبط بشدة بتمويل المناخ وهو تحديد هدف عالمي للتكيف من منطلق أن ما لا تستطع قياسه لا تستطع التقدم فيه، حيث تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ” COP26″ للتوافق حول هدف عالمي للتكيف.