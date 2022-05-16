وزيرة البيئة تشارك في جلسة إطلاق خطة عمل «جلاسجو - شرم الشيخ» للهدف العالمي للتكيف بالمالديف

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى جلسة إطلاق خطة عمل جلاسجو – شرم الشيخ للهدف العالمى للتكيف، وذلك على هامش إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو – شرم الشيخ، والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية المنعقدة خلال الفترة من 16-17 مايو الحالى.

وبحضور إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف وباتريشيا إسبينوز الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم.

واستعرضت وزيرة البيئة فى بداية الجلسة ما تم خلال الشهور القليلة الماضية فى مسار مفاوضات المناخ، مشيرةً إلى الاجتماعات الوزارية التى تم عقدها الأسبوع الماضى بكوبنهاجن بالدنمارك حول التغيرات المناخية، التي عقدت برئاسة مشتركة بين مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف تغير المناخ COP27 وبريطانيا، بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف COP26، وذلك لتبادل الآراء ووجهات النظر من الأطراف المختلفة حول موضوعات تمويل المناخ والتكيف والاحتباس الحرارى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن كل الاجتماعات التى يتم عقدها بشأن المناخ تسعى إلى العمل على تسريع وتيرة العمل المناخى لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال الوصول إلى حلول يتم تجريبها وإذا أثبتت نجاحها سيتم تعميم تنفيذها على المجتمعات المحلية الأخرى، فنحن نسعى إلى الوصول إلى حلول واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع تخدم تلك المجتمعات وتساعدهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.