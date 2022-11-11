وزيرة البيئة تسلم الفائزين بمسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث المؤتمر بتسليم الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء في إطار مسابقة وزارة البيئة ” صحتنا من صحة كوكبنا” بالتعاون مع شركة سانوفي مصر ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر الCOP27، وذلك بحضور السيدة فيروز اللوز، مدير عام شركة سانوفي للرعاية الصحية، والسيد أحمد القمحاوي، مدير تسويق الشركة، السيد خالد رشاد، مدير العلاقات الحكومية والسيدة غادة ميشيل، مدير قطاع الخدمة المجتمعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الالكتروني للوزارة ، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والامراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة امراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤلا شهريا يقوم المتسابق بالاجابة عليه على الموقع الالكتروني للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والاعلان عن الفائزين .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع ٢٠٠٠ دراجة هوائية مقدمة من الفايت احدى منتجات شركة سانوفي مصر على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة ان تكون الفئة العمرية من ١٢ الي ٣٠ سنة والاجابة على السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد في زيادة الوعي البيئي بقضايا تلوث الهواء والمناخ ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة ، وزيادة الوعي بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحي ، وتساعد هذه الحملات في توفير ٠,٢ مليون كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السامة ، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضي في ارتفاع الوعي بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.