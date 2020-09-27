وزيرة البيئة: تسريب شركات البترول بخليج السويس مشكلة أزلية ونعمل على حلها

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تسريبات شركات البترول بخليج السويس تعد مشكلة أزلية وتحديا أمام الدولة، نعمل على مواجهتها بشكل علمى للحفاظ علي البيئة، وتنفيذا للتكليف الرئاسي بالتوافق البيئي لشركات البترول.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في حفل افتتاح عدد من المشروعات التنمية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه من السعادة حضور افتتاح مجمع مسطرد للتكرير.

وذكرت وزيرة البيئة، ان ما يشهده العالم اليوم من تغييرات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعمل على النمو الاقتصادي والنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أن هناك مصطلحات جديدة تحفز على النمو الأخضر.

وأوضحت، أن البنوك وضعت فى أواخر 2019 شرطًا يتمثل في مراعاة بعد تغير المناخ وخفض الانبعاثات لتمويل المشروع البيئى وفقًا للمعايير البيئية الوطنية والعالمية والتي تعمل على الحد على التلوث والحفاظ على البيئة وهو ما يسير على مسارين مختلفين، ويتم ذلك ضمن رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في وقت سابق، أن الوزارة نجحت فى توفيق أوضاع 11 شركة بترول ضمن إجراءات الحفاظ على البيئة البحرية، لافتة إلى أنه تم توفير الدعم الفني لتلك الشركات لاستخدام النظم البيئية لحماية البحار وخفض معدلات التلوث البحري.

وأضافت “فؤاد”، أنه تم التنسيق مع وزير البترول المهندس طارق الملا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وكان قد اجتمع وزيرا البترول والبيئة فى أبريل الماضي، وبحثا خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى بخليج السويس، جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس، حيث أكدا وجود متابعة مستمرة لتنفيذ التكليف الرئاسى بالوصول للتوافق البيئى.