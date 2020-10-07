استثمار

وزيرة البيئة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بعد توليه منصبه الجديد

أكد سفير الاتحاد الأوربي بأنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول
عصام عميرة 1:56 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 1:56 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير Christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمقر بيت القاهرة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى فور استلامه مهام منصبه الجديد كسفير للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء، أشاد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بحملة eco egypt التى انطلقت من محمية رأس محمد للترويج للمحميات الطبيعية فى مصر، مؤكدا دور مصر الهام فى الحفاظ على التنوع البيولوجي.

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واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة مصر بشأن الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، خاصة التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لتحسين وضع البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حملة eco egypt التي تتولاها وزارة البيئة تهدف للترويج لـ13 محمية طبيعية من أصل 30 محمية موجودة بمصر.

ويجرى إعداد البنية التحتية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدء العمل بثلاثة محميات وهم رأس محمد والفيوم ووادي دجلة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة مختلفة داخل كل محمية بالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص مع الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحمية.

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وأشارت فؤاد إلى الدعم الموحد بين مصر والاتحاد الأوروبي لبدء التفاوض بشأن الأنشطة والمكونات البيئية الجديدة التى سيتم تنفيذها العام المقبل.

كما أكد سفير الاتحاد الأوربي بأنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول التى يمكن أن تضار بشكل أو بآخر منها، كما أشار السفير الي أن الاتحاد الأوروبي سوف ينفذ مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ اكتوبر الحالي حتى نهاية عام 2022، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها واختيار أفضل الصور وعرضها بعد ذلك في معرض للصور الفائزة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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