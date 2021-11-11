استثمار

وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الموقف العربى لدعم احتياجات عمليات تمويل المناخ

على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بجلاسكو
عصام عميرة 1:42 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 1:42 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزارى برئاسة دولة المملكة العربية السعودية، لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية ، وتحديد الخطوات التى لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف  السادس والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

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و استعرضت وزيرة البيئة،خلال الاجتماع مستجدات التفاوض فيما يخص عمليات تمويل المناخ والذى تترأسة مصر بالتعاون مع وزير البيئة السويدى . واكدت على أهمية  توحيد الجهود  العربية لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ ، وبذل المزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة، لتحقيق مصالح المنطقة العربية فى عمليات تمويل المناخ بما يدعم احتياجات الدول العربية خاصة مع تأثر الدول العربية بالتغيرات المناخية،  ليكون لدينا نظام أكثر صلابة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

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وشددت على استمرار التنسيق المصري لتوحيد الرؤى على كافة المستويات  للقضايا المشتركة، بما يحقق المصالح للجميع لوضع الأولويات العربية على الخريطة العالمية .

وقد ابدت المجموعة العربية استعدادها للتعاون ومساندة ودعم مصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، مؤكدين على  المشاركة بفاعلية لإنجاح هذا المؤتمر، إيمانًا بقدرة مصر الدبلوماسية لإنجاح المؤتمر، مشيدين بالجهود المصرية فى التعامل مع قضايا المناخ  .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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