استثمار

وزيرة البيئة: تحقيق أمن واستدامة الغذاء يتطلب تكامل اتفاقيات ريو الثلاث

وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الوزارى التحضيري لقمة الغذاء
عصام عميرة 2:49 م, السبت, 31 يوليو 21 2:49 م, السبت, 31 يوليو 21

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية قضايا استدامة الغذاء، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشددة على أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء ليس من منظور اتفاقية واحدة ولكن من منظور متكامل للاتفاقيات ريو الثلاث وهم التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر.

وهو الذى دعت إليه المبادرة المصرية التى أطلقها عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى شرم الشيخ 2018 خلال المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى “نهج متماسك ومترابط يعالج قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي” بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي للشعوب.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بالاجتماع الوزارى التحضري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021 المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات البيئية العالمية الرئيسية مع الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية لنظم الغذاء على البيئة والتصدي لقضايا فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور التربة.

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وقد استعرضت وزيرة البيئة القضايا المحورية فى استدامة الغذاء والتى تتمثل فى إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة للاتفاقيات ريو الثلاث الحالية لتخدم بشكل أفضل التحول لنظم الغذاء المستدامة مع تعزيز دور وأهمية النُهج المعتمدة على النظام الإيكولوجي، إضافة الى ضرورة التوجه الى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ علاوة على العمل على توفير الموارد المالية اللازمة التى تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث وعملية تحول نظم الغذاء.

حلول تمويلية جديدة

وأشارت فؤاد إلى أهمية الاتفاق على إطار جديد ومبتكر وغير تقليدي ومتطور لتوفير التمويل الذي يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، خاصة عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الايكولوجية، وهو ما يمكن أن يساهم فى تحقيقه صندوق المناخ الأخضر من خلال دعم المشروعات التى  تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية.

ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تمكن كل الدول الأعضاء في الاتفاقيات الثلاث من تحويل المبادرات المحلية والمجتمعات المحلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال حماية وحفظ المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية ودعم التكنولوجيات والابتكارات منخفضة التكلفة التي يمكنهم استخدامها مع توفير الدعم المادي والتمويل الكافي لتلك المبادرات والإجراءات على المستويات  المحلية.

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تجربة مصر

كما أشارت وزيرة البيئة الى تجربة مصر فى تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة من خلال وضع عدد من المعايير لتمويل مشروعات التنمية في الدولة وفي سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية الذى يتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية وخاصة القطاعات الزراعية وتضع تلك المعايير الأساس للموافقة على تمويل أي مشروعات تنموية وخاصة المشروعات الكبرى وتلك المعايير بالقطع تحقق أهداف الاتفاقيات الثلاث وقد نجحت مصر في تعميم هذه المعايير في آليات اتخاذ القرار بشأن تمويل المشروعات بوزارتي التخطيط والمالية بحيث لا يتم تمويل المشروعات التي لا تحقق معايير الاستدامة المالية وذلك بناء على تحليل الجدوى والتكاليف والعوائد من المشروعات وهذا يمثل نجاحا لمصر نحو التحول للاستدامة.

قمة الغذاء

وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى أن من الطرق التي تدعم نقل نتائج قمة الغذاء لمؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو الدعوة للعمل من أجل الغذاء والتنوع البيولوجي والمناخ ولكن ليس هذا فقط ولكن يجب توجيه النظر نحو طريق آخر وهو القطاع الخاص وأهمية أن يقدم دعم أكبر وأفضل لمشروعات ومجهودات التكيف مع التغيرات المناخية، كما نحتاج إلى الاستفادة من كل المبادرات والزخم السياسي الحالي للبناء على ما تحقق والتقدم بشكل أكبر نحو تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة، خاصة أن استثمار القطاع الخاص في مشروعات التكيف ونظم الغذاء بالطبع سينعكس على التحول نحو نظم غذاء مستدامة ولمصلحة أهداف الاتفاقيات الثلاث.

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وقد اختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالدعوة إلى استكمال النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى العالم والتعلم من مجهوداتنا السابقة من خلال دعم تنفيذ المبادرات والمجهودات المحلية واستثمار القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الحوافز الإيجابية والحفاظ والاستفادة من الزخم السياسي الحالي بما يحقق التحول للاستدامة لنظم الغذاء.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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