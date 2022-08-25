وزيرة البيئة تلتقى رئيسة مجموعة «Elders» من أجل السلام

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس مع ماري روبنسون رئيسة مجموعة Elders وهي مجموعة مستقلة تجمع مسئولين سابقين على مستوى العالم لكي يعملوا من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان.

وقد تناول اللقاء التحضيرات لقمة المناخ COP 27 المزمع انعقادها في مصر في شهر نوفمبر في مدينة شرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية واتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات وأولويات الدول الأفريقية خلال هذه القمة.

وزيرة البيئة : المجلس القومي للمرأة سيكون له كلمة رئيسية بالمناخ

وأكدت وزيرةالبيئة، أنه سيتم تناول هذه النقاط خلال يوم محدد في مؤتمر المناخ للتحدث عن تمويل التكيف مع التغيرات المناخية وأن الكلمة الرئيسية في هذا اليوم ستلقيها رئيسة المجلس القومى للمرأة في مصر.

وزيرة البيئة : يجب زيادة التمويل لموجهة التغيرات المناخية

وشددت وزيرة البيئة، على الربط بين زيادة التمويل والحصول عليه حتى يتسنى الاستفادة منه في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن هناك الكثير من الدول التي تعاني من هذه التغيرات في هذه الأيام مثل الحرائق وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والسيول والجفاف وغيرها. مؤكدة على علاقة التكيف بالطبيعة والتنوع البيولوجي الذي ستعقد قمتة في شهر ديسمبر 2022 في مدينة مونتريال الكندية، بينما تنعقد قمة المناخ في مصر في شهر نوفمبر القادم.

من جانبها أكدت ماري روبنسون على أنه قد حان الوقت للعمل، وعلى أهمية زيادة تمويل التكيف للدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتحقيق الكثير من خلال اتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات، وفقا لقرار قمة جلاسجو السابقة وأنه يتعين تحقيق ذلك بحلول 2025. كما دعت السيدة روبنسون في هذا الصدد الوزيرة إلى اجتماع من المزمع عقده في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 19 من شهر سبتمبر لمناقشة هذه الأفكار مع رابطة القيادات النسائية في أفريقيا والتي من ضمنها نساء مصريات.