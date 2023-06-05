وزيرة البيئة تتفقد عددا من المشروعات البيئية بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، بتفقد عدد من المشروعات البيئية بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) المختصة بإنتاج البولى إثيلين.

كما أنشأت شركة سيدبك وحدة استرداد غاز البترول المسال ، من أجل الاستفادة بالغاز الطبيعي المسال والذي كان يتم التخلص منه كمنتج جانبي قبل إنشاء الوحدة ، فمنذ إنشاء المصنع ، كان يتم إنتاج حوالي 5 أطنان فى الساعة من الغازات منتجات “ثانوية” يستخدم منها جزء لتشغيل الأفران والغلايات، والباقي كان يتم فقده وإهداره لعدم الاستفادة منه وتدفيعه إلى شعلة المصنع، مما كان يعنى فاقدا اقتصاديا وكذلك وجود إنبعاثات غير مرغوب فيها، ولكن منذ إنشاء الوحدة تم تجميع هذه الكميات والاستفادة منها.

كما تم عام 2022 تم إنتاج ما يعادل 34 ألف طن من الغاز المسال ، وكذلك 12 ألف طن من النافتا ، ويتم التكامل والتعاون مع الشركات الشقيقة مثل جاسكو والربك من أجل الاستفادة بهذه المنتجات اقتصاديا وبيئيا من خلال بيعها لهم (بدلا من حرقها بالشعلة).

كما عملت الشركة على الالتزام بحماية البيئة من خلال عدة إجراءات أخرى وتشمل الربط بمنظومة الرصد الذاتي المستمر للصرف الصناعي النهائي والانبعاثات الغازية من المداخن ، وأيضا إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى للمباني الإدارية بطاقة 50 مترا مكعبا يوميا، ويتم استخدام المياه المعالجة الناتجة من الوحدة في أغراض الزراعة ، كما تبلغ إجمالي المساحات الخضراء بالشركة 52600 م2.

وتعمل الشركة حاليا على زيادة المساحة الخضراء بالشركة باستزراع أشجار الجوجوبا ذات الفائدة الاقتصادية ، وأيضا التوسع فى المشروعات الخاصة بتركيب وحدة جديدة لتوليد الكهرباء والبخار بالمرافق ، وإحلال ضواغط الهواء القديمة بمصنع المرافق ، وجار دراسة مشروع إنتاج البلاستيك الحيوي القابل للتحلل.