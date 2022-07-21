وزيرة البيئة تتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ «cop27»

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة تفقدية للحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الأوضاع البيئية بالمدينة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ “cop27” فى نوفمبر المقبل وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة أن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تطوير الحديقة يأتي أيضا في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، باعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأراضى من أي أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئي الجيد.

وأضافت وزيرة البيئة أن جميع الأعمال المقامة بالحديقة المركزية تمت وفقا لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها قبل مؤتمر المناخ المقبل “cop27”.