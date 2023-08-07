وزيرة البيئة تبحث مع  نقابة الفلاحين التعاون فى مجال المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة بمختلف المحافظات للحفاظ على البيئة خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الزراعية مثل قش الأرز ونشر وحدات البيوجاز.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدور النقابة فى نجاح منظومة المخلفات الزراعية ، والتى لم يكن من الممكن أن تنجح بدون مساعدة الفلاح المصرى.

وأشارت إلى معاناة العالم من آثار تغير المناخ التى تؤثر بصورة مباشرة على إنتاجية عدد من المحاصيل، مما دفع الحكومة المصرية بقيادة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ عدد من الإجراءات ، وكان على رأسها الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، والمساعدة فى توفير التمويل لصغار المزارعين وتنفيذ مشروعات لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التى تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى دور مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بالوزارة فى العمل على نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز فى قرى الريف المصري، لافتة إلى إنشاء ما يقرب من 1900وحدة على مستوى الجمهورية، مؤكدة العمل على التوسع فى هذه الوحدات لإنتاج الوقود الحيوي والسماد العضوى فى مختلف القرى والعمل على زيادتها.

من جانبه، لفت النقيب العام لجهود الوزارة فى مجال تدوير المخلفات وخاصة فى قش الأرز، مشيرًا إلى أنه لدينا كميات كبيرة من المخلفات الزراعية إضافة إلى قش الأرز ويمكن تحويلها إلى سماد.

وذكر أن النقابة لديها 27 مقرًا فى المحافظات يمكن من خلالها التعاون مع الوزارة فى العمل على نشر وحدات البيوجاز فى القرى المصرية، موجها الدعوة للوزيرة لزيارة مصنع لتدوير المخلفات فى بنى سويف، والذى يعد نموذجا مشرفا لعملية تدوير المخلفات الزراعية.