وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني تعزيز التعاون حول مبادرة «اللجوء المناخى»

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بالدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني عبر خاصية فيديو كونفرانس، حيث يأتي ذلك استكمالًا لزيارتها الأخيرة لدولة الأردن والتى جاءت تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة.

أكدت أن الإجتماع إستعرض المبادرة التى أطلقتها دولة الأردن والمتعلقة “بمترابطة المناخ واللآجئين” وبعض النقاط التي يمكن من خلالها تطوير تلك المبادرة للوصول بها إلي Cop28 بدولة الإمارات العربية.

وأكدت حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردني فى تلك المبادرة، خاصة الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بشكل حاد ومن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بسبب موجات اللجوء المناخى أو السياسى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإسراع بالعمل في هذه المبادرة بحلول مؤتمر المناخ Cop28، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة العالمية وعلى ضرورة التركيز على المعلومات الخاصة بها والسياسات المرتبطة بها من أجل تطبيقها.

من جانبه أشار وزير البيئة الأردني إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق تلك المبادرة هو وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي ولديها موجات تدفق للآجئين والتي لها عدة أسباب منها الأزمات والحروب في مناطق العالم المختلفة والتي أدت الي زيادة عدد السكان بشكل كبير وإعطاءها الدعم الفني والمالي من خلال تقيم مدى الضرر الذي يجتاح مثل هذه الدول واعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم، مضيفًا أن تدفق اللاجئين يمثل عبئًا كبير على الدول المستضيفة حيث يتم استهلاك مواردها واستنزاف مصادر الطاقة بها وكافة خدماتها.

كما أبدي وزير البيئة الأردني تطلعه إلى التجربة المصرية فى مجال المحميات، وقد أبدى ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري وعرض التجربة الأردنية فى هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين.