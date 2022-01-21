وزيرة البيئة تبحث مع مدير مركز إيكاردا التعاون المشترك بمجال التغيرات المناخية

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، تطلع وزارة البيئة لدعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ،

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور على أبو سبع، مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة (إيكاردا)، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال تغير المناخ، بحضور القيادات المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) في الفسطاط.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، تطلع وزارة البيئة لدعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير لتقديم مقترحات دعم مصر فى مجال تغير المناخ،

مشيرة إلى أنه تم العمل على هيكلة مؤسساتنا طبقًا لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر هذا العام، ونعمل على وضع بعض المبادرات التي تربطنا بشركاءَ آخرين بعد تحليل ومراجعة المبادرات التي ظهرت من نتائج مؤتمرات الأطراف والتي ظهرت أيضًا في جلاسكو وقرارات cop26.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بالانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع ملخص للأهداف الخمسة التي سنعمل عليها في هذه الإستراتيجية حول التكيف والتخفيف والتغير المناخي والتمويل، مؤكدة إمكانية التعاون المشترك، ولا سيما فيما يخص الاختراعات والأبحاث العلمية، وهو ما ترتكز عليه هذه الإستراتيجية.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نضع المشروعات الخاصة بمكون الزراعة كجزء من التكيف وتطوير خطط عملها التي ستكون متاحة لمصر،

وهذه المشروعات سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يتوافق مع أولويات المشروعات التي تناسب التغيرات المناخية وتهدف إلى التمويل طويل الأمد لمصر،

ونسعى إلى الربط بين العلم والأبحاث العلمية والاقتصاد والاستثمار، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع إيكارد فى أية مشروعات قائمة على تلك المحاور.

من جانبه أكد د. على أبو سبع تطلع إيكاردا فى استمرار التعاون الإنمائي والبحثي بمصر من خلال وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ بغرض مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة.

وأضاف أبو سبع أن المركز يعمل على الأبحاث الزراعية في الأماكن الجافة وفى مجال تحسين كفاءة استخدام وإدارة المياه في المزارع ودراسة أساليب جديدة مطورة في هذا المجال، إضافة إلى إنتاج البذور والمحاصيل الزراعية والتى تتوافق مع التغيرات المناخية.