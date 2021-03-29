اقتصاد وأسواق

وزيرة البيئة تبحث مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة «إدارة المخلفات»

لسرعة التنفيذ
عصام عميرة 1:14 م, الأثنين, 29 مارس 21 1:14 م, الأثنين, 29 مارس 21

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، والموضوعات المتعلقة بتكاليف تشغيل المنظومة وسبل حل مشكلة الفجوة التمويلية، لسرعة البدء في تنفيذ المنظومة تبعا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وعرضت وزيرة البيئة آخر مستجدات العمل في البنية التحتية للمناطق الأربع لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، وما تم الانتهاء الفعلي منه والأعمال المتبقية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تسليم عدد ٣ محطات وسيطة متحركة بمنطقة مدينة نصر و٤ أخرى بعين شمس.

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 كما تم تسليم محطة ثابتة بمنشأة ناصر ومحطة أخرى بالحلبي، بالإضافة إلى موقف محطات المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومنها محطة المظلات التي سيتم بدء العمل في انشائها، وتسليم المعدات الخاصة بالمحطة المتحركة بالفسطاط، ليكون تم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة القاهرة في هذه المرحلة.

كما ناقش الجانبان تكاليف التشغيل المتوقعة لمنظومة القاهرة على مدار خمس سنوات والفجوة التمويلية لتحديد المتطلبات المالية لتشغيل المنظومة، وتحديد آليات سد تلك الفجوة، خاصة في ظل توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنهاء كافة التعاقدات والبدء الفعلي للمنظومة من ١ يوليو القادم، ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة.

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وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المنطقتين الشرقية والغربية ستتولى إدارة المنظومة بهما شركتين من القطاع الخاص، بينما تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة إدارة المنظومة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وفيما يخص الرقابة على إدارة المنظومة تم اقتراح ان تتولى شركة متخصصة عملية الرقابة لعدم تداخل المهام والمسئوليات، بعد الاتفاق مع وزارة البيئة على وضع الضوابط والآليات المنظمة لعملية الرقابة ضمن المواصفات الفنية للعقد الخاص بتلك الشركة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين أن دور وزارة البيئة فى المنظومة بجانب الإعداد والتخطيط للبنية التحتية وتكاليف التشغيل ومراجعة العقود، التدخل في المشكلات التي قد تحدث نتيجة وجود أي خلل في عمل الفاعلين فى المنظومة.

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كما تم الاتفاق على تحديد مجموعة من الإجراءات للانتهاء من محطتي المظلات والفسطاط، وتكاليف التشغيل الخاصة بالشركتين والهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، وتحديد الأدوار والمسئوليات وآليات الرقابة لضمان استدامة المنظومة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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