وزيرة البيئة تبحث مع محافظي القاهرة الكبري القضاء على المقالب العشوائية

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن بحسب وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بالمحافظات الثلاث، وبمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسي هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلي عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم تنفيذه من الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقا فيما يخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة فى التخطيط الإستراتيجي والرصد والرقابة في المنظومة الجديدة للمخلفات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية َ المحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها.

وتضمن الاجتماع عرض الموقف البيئي الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وشبرامنت وأبي زعبل، وموقف الدراسات التي يتم اعدادها لتأهيل كل من مقلبي القطامية والسلام.

كما تم استعراض ما تم من خطوات خاصة بالإعداد لتجهيز مواقع (الصف_الكريمات) والعاشر من رمضان ليكونا مجمعين متكاملين للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها سواء صلبة أو خطرة أو مخلفات هدم وبناء.

كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع التحديات والعوائق التي تواجه محافظاتهم فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة دراسة تلك المشكلات وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ إجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها وقد تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بين الجهات المعنية.