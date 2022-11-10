وزيرة البيئة تبحث مع «جوجل» العالمية فرص دعم العمل المناخي بمشروعات تنفيذية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا موسعا وفريق عمل شركة جوجل العالمية برئاسة أنطوني نقاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ( COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر.

وذلك بحضور مارتن رويسكي مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة و هشام الناظر مدير جوجل مصر و مها عفيفي مديرة الشؤون الحكومية بالشركة.

وتناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية بالعمل البيئى، خاصة بعدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي و أولويات وزارة البيئة لدعم الاستدامة.

وقد ثمنت وزيرة البيئة مشاركة شركة جوجل الفاعلة في مؤتمر المناخ COP27 لدعم العمل البيئى مشددة على حرص الحكومة المصرية على دعم الشراكة بين الشركات العالمية والمصرية لجذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها في مصر بما يخدم العمل البيئى والمناخى.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود المصرية للتصدى لاثار التغيرات المناخية مع تلبية الاحتياجات الإنسانية فى التحول الأخضر بقطاعات السياحة والطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجى كذلك تدوير المخلفات الصلبة بإشراك القطاع الخاص والتى اسفرت عن العديد من النجاحات، إضافة الى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية كأحد المبادرات الرائدة التى تدمج العمل البيئى والمناخى بالعمل الاجتماعى والتى حققت نجاحات جعلها احد القصص الملهمة والتى يمكن تكرارها بالقارة الافريقية لمقاومة آثار التغيرات المناخية من خلال استهدافها والتركيز على تعزيز القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية والأنظمة الزراعة المقاومة للمناخ والبنية التحتية كذلك بيئات متوازنة بيئيًا من أجل مستقبل افضل للمجتمعات، وإدارة مخاطر المناخ والتخطيط بشكل يتوافق مع طبيعة كل منطقة.

وأوضحت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن مصر سعت من خلال مؤتمر المناخ على إعطاء نموذج للعالم للتنفيذ بالربط بين ما يتم من مناقشات رسمية بالمنطقة الزرقاء والتي يتم فيها الاجتماعات الرسمية واتخاذ القرارات المصيرية بما يتم من أحداث جانبية على المستويات المدنية والشباب وشركاء التنمية والعمل البيئى بالمنطقة الخضراء التي تضم نماذج للاستدامة بقطاعات متنوعة لإظهار العلاقة بين الإنسان والبيئة، وعرض العمل البيئى كفرصة للحياة لإحداث زخم مجتمعى بالعمل البيئى.

وناقشت وزيرة البيئة فريق عمل جوجل فى مقترحات الشركة لدعم مشاريع الاستدامة، خاصة مشروع الضوء الأخضر بالتعاون مع جهاز شئون البيئة كذلك فرص التعاون المستقبلية لإنشاء قصص نجاح cop27 ونقلها لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لدعم سبل التنفيذ بخطة عمل المناخى في COP28 بالإمارات الشقيقة، إضافة الى دراسة إجراءات تعزيز التعاون بين الطرفين وتعظيم المشاركة المحتملة في المبادرات الوطنية التي تديرها الوزارة لدعم العمل البيئى والمناخى.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية دعم التعاون المشترك مع شركة جوجل بمشروعات الرصد البيئى وجودة الهواء وصحة النظام البيئي، مشيرة إلى إمكانية استخدام بيانات خرائط Google وبيانات مراقبة جودة الهواء بما يسمح للمستخدمين والسائقين باختيار طرق نقل مختلفة اعتمادًا على مستويات التعرض للتلوث، كذلك العمل على انشاء مجموعة غير رسمية لبحث السبل المختلفة للتعاون وتقييمها لما يدعم الاستفادة المشتركة من هذا التعاون.

ومن جانبه أكد أنطوني نقاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حرص شركة جوجل على دعم الجهود المصرية نحو الاستدامة بتقديمها الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وكذلك التصدى القضايا التغيرات المناخية.