وزيرة البيئة تبحث تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في 4 محافظات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا للمخطط التنفيذي للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالمحافظات الأربعة المعنية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخطط التشغيلية للمعدات للنهوض بمستوى النظافة العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وعدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى للمخلفات وسكرتير العموم بالمحافظات الأربعة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة وما تم تنفيذه من إنجازات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية ورفع كفاءتها، من خلال تقديم الدعم الفنى لتلك المحافظات وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة.

وأضافت أنه جارٍ متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كافة فئات المجتمع، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة فى تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة.

توفير دعم للمحافظات يصل الى 379 مليون جنيه

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تقديم الدعم للمحافظات الأربعة لتحسين كفاءة منظومة المخلفات، ودعم محافظة قنا بتكلفة تقديرية 79.8 مليون جنيه، ودعم محافظة أسيوط بتكلفة تقديرية 107.5 مليون جنيه، بينما دعم كفر الشيخ 95.3 مليون جنيه، والغربية بتكلفة تقديرية 97 مليون جنيه.

واستعرض الاجتماع إنجازات البرنامج فى كل محافظة على حدة من وضع المخططات الإستراتيجية، وتنفيذ التدخلات العاجلة من توريد المعدات لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات، وتنفيذ المرحلة الثانية من المكون الإستثمارى للبنية التحتية الى جانب البناء المؤسسى، وبناء القدرات فى دعم وحده إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

واستعرضت الخطط التنفيذية للتخلص النهائى من التراكمات والمخططات المستقبلية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى استعراض التحديات والمعوقات التى تواجهة البرنامج فى كل محافظة.

تعرف على البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة – جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يعمل على 4 محافظات ( كفرالشيخ، الغربية، قنا وأسيوط ) ويمول من عدة جهات وهى وبنك التعمير الألماني KFW، وهيئة التعاون الدولى الألمانى giz والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO، ويجمع بين مكونين فنى واستثمارى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة.