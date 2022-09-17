وزيرة البيئة: تباحث مصري أمريكي حول أهم المخرجات المتوقعة لمفاوضات مؤتمر المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا ثنائيا مع جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور السفير محمد نصر من وزارة الخارجية.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكي للبرنامج المصرى الخاص بربط الطاقة والمياه والغذاء “نُوفى” للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ القادم فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وكيفية الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات فعلية كونه مؤتمراً للتنفيذ، مشددةً على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها ، والعمل على مضاعفة تمويل التكيف ، وأن يكون ذلك منعكسا حالياً فى الصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، مؤكدةً على أهمية وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم فى تلك الصناديق قبل مؤتمر المناخ القادم.

وفيما يخص الآلية الخاصة بالخسائر والأضرار ، أكدت الوزيرة ضرورة تفعيل الشبكة الخاصة “بسان دييجو” فى إطار مؤتمر المناخ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول النامية ، مشيرة إلى أنه فيما يخص التخفيف نوهت الوزيرة بأهمية الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء على درجة حرارة الأرض ١.٥ درجة مئوية ، وفقاً لتوصيات ومخرجات مؤتمر جلاسكو cop26.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بقيام مجموعة من الدول بالانتهاء من تحديث خطط مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ القادم cop27 ، كدولة الهند ، وذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر جلاسكو ، وقد حثت باقى الدول الأعضاء على تقديم خططهم الطموحة للمساهمات الوطنية ، مؤكدةً على ضرورة وجود آليات لتمويل هذه الخطط توفرها الدول المتقدم ، من خلال الوفاء بتعهداتها ووضع التمويل اللازم فى الصناديق الخاصة بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر المناخ القادم ، لضمان استمرار بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.

وأكد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، على أهمية دفع وتيرة العمل المناخى فى مؤتمر cop27، ليكون مؤتمر للتنفيذ رغم التحديات العالمية الحالية، وكذلك أكد على أهمية المضى قدما فى تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسجو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات.

وقد توافق كيرى مع وزيرة البيئة المصرية ومبعوث المؤتمر على أهمية موضوعات التكيف، خاصة للدول النامية والقارة الأفريقية، مؤكدا أن هناك مجهودات تتم بين الجانب المصرى والجانب الأمريكى لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ cop27.

وأضاف جون كيرى أنه قام بالتنسيق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ؛ لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة ١٠ جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.